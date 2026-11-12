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Allarmi bomba a Roma, indagano i pm dell'antiterrorismo

ROMA, 12 NOV - I pm dell'antiterrorismo della Procura di Roma indagano in relazione agli allarmi bomba di ieri e di oggi arrivati in decine di istituti della Capitale. Nel procedimento, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si ipotizzano i reati di procurato allarme e minacce aggravate. All'attenzione dei pm sono arrivate le prime informative delle forze dell'ordine, a cui sono state delegate le verifiche, che riguarderanno anche le mail minatorie inviate da server stranieri agli indirizzi di posta elettronica delle scuole.

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