GINEVRA, 22 SET - La ripresa dei combattimenti in Yemen potrebbe far salire il numero di rifugiati che attraversano il Mar Rosso per raggiungere Gibuti dagli attuali 3.000 a 10.000 nei prossimi mesi: è l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite. L'agenzia Onu per i rifugiati sta "prevedendo l'arrivo di oltre 10.000 persone a Gibuti", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il portavoce Babar Baloch, aggiungendo che il numero di sfollati interni nello Yemen a causa dei recenti scontri potrebbe passare dagli attuali oltre 130.000 a più di 230.000 nei prossimi mesi.
Allarme Onu, numero rifugiati dallo Yemen a Gibuti potrebbe arrivare a 10mila
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