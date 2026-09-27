LONDRA, 27 SET - E' affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul "grave" incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestatre alcune persone e ad e vacuare alcune abitazioni del villaggio di Whelford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della Raf utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la Bbc, che al momento esclude tuttavia il coinvolgimento dei servizi d'intelligence.
Allarme esplosivi vicino a base della Raf, in campo antiterrorismo Gb
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