ROMA, 23 NOV - Molte scuole in Danimarca hanno ricevuto minacce di attentati dinamitardi via e-mail. Lo riportano i media danesi sottolineando che la polizia ritiene che le minacce siano infondate. In una nota, la polizia di Copenaghen ha affermato di comprendere la preoccupazione generata e di essere in contatto con i comuni e con diversi istituti scolastici. Sono in corso indagini per risalire all'origine dei messaggi.
Allarme bomba via e-mail in molte scuole della Danimarca
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