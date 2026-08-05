MILANO, 05 AGO - Un allarme bomba è scattato oggi nel Milanese e ha riguardato sei centri commerciali: l'outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, il Fiordaliso di Rozzano, le Cupole di San Giuliano Milanese, il Bonola di via Quarenghi a Milano, il Carosello di Carugate e l'Acquario di Vignate. L'allarme è scattato verso le 17 dopo il ricevimento di una mail in cui il mittente chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per motivi precauzionali tutte le strutture sono state fatte evacuate. Non è stata trovata traccia di esplosivo in nessuno dei centri commerciali, dove sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale dei diversi Comuni. Sulla vicenda era intervenuto con un post su Facebook anche il sindaco di San Giliano Milanese, Marco Segala, in cui annunciava, poco dopo le 17, l'arrivo degli artificieri.
Allarme bomba nel Milanese, sei centri commerciali evacuati
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