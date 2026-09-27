LONDRA, 27 SET - L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della Raf di Fairford, nella contea inglese del Gloucestershire, usata anche dagli Usa nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa d'aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News Uk sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente, gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
Allarme base Raf, per Sky si indaga su potenziali legami arrestati con l'Iran
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