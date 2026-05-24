Albero Falcone a Palermo si riveste di messaggi e disegni

PALERMO, 24 MAG - Si è arricchito di nuovi messaggi, disegni, fotografie l'albero Falcone che da 33 anni è diventato monumento nazionale della speranza e del ricordo nel nome di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo ma anche di Paolo Borsellino e dei cinque poliziotti della sua scorta uccisi in via D'Amelio. Dopo la 33esima commemorazione della strage di Capaci è stato riempito di disegni di bambini delle scuole palermitane, di messaggi di persone che vengono da diversi Paesi europei. "Cari giovanni e Paolo sono Giulia ho 13 anni e vengo dala Toscana. Abbiamo parlato di voi a scuola e due miei compagni Leonardo e Gennaro hanno scritto a Maria Falcone, tua sorella e quando ci ha risposto eravamo emozionati...". Serena, 15 anni, scrive: "Grazie per aver donato la vita per questa lotta, per essere stato d'esempio per milioni di ragazzi come noi...". Il tronco del Ficus macrophilla che si alza per cinque piani proprio davanti al portone del palazzo in via Emanuele Notarbartolo 23 a Palermo dove abitavano Falcone e la moglie non viene scalfito dalle polemiche, dai fischi, dalle contestazioni che accompagnano l'anniversario della strage ma ogni anno si veste di nuovi fogli, buste colorate, pezzi di stoffa, con le scritte di chi vuole lasciare un segno di ripudio contro la mafia e la criminalità, che prendono il posto di quelli portati via dal vento, scoloriti e accartocciati dalla pioggia. Almeno otto generazioni di bambini delle elementari di tutta Italia sono stati portati all'albero Falcone dai loro insegnanti dal 1992 quando il tritolo spezzò l'autostrada Mazara del Vallo-Palermo a Capaci. "Crediamo nello stesso sogno e continuiamo a camminare al vostro fianco ora e per sempre..." è scritto in un altro messaggio anonimo.