CASSINO, 10 SET - Due studenti della facoltà di Ingegneria dell'università di Cassino sono rimasti feriti dal crollo di un grosso pioppo che si trova proprio di fronte all'ingresso dell'ateneo, in via Gaetano di Biasio. Il pioppo si è abbattuto sulla strada occupando l'intera carreggiata, proprio mentre i due universitari stavano attraversando, investendoli ed intrappolandoli sotto i rami. Bloccato il traffico in ingresso per Cassino dalla Casilina, proprio poco prima dello svincolo per l'abbazia di Montecassino. La zona è chiusa ed interdetta al traffico con pesanti ripercussioni. Per raggiungere i due studenti è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto segare i rami e creare una via d'uscita. Entrambi, un ragazzo d una ragazza, sono rimasti feriti: al momento si trovano al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cassino. Con loro c'è il magnifico rettore Marco Dell'Isola, in attesa che venga sciolta la prognosi "In questo momento la priorità sono i ragazzi e le loro condizioni di salute. Dopo che saremo stati rassicurati ci occuperemo di tutto il resto". La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha già chiamato il rettore mettendo a disposizione la sua struttura per ogni eventuale esigenza dovesse essere necessaria per i ragazzi feriti. In via Di Biasio, insieme a carabinieri, polizia e pompieri è arrivato anche il sindaco Enzo Salera, seguendo da vicino le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le indagini dovranno accertare cosa ha determinato la caduta del pioppo, quando erano state fatte le verifiche sul suo stato di salute.
Albero cade su due studenti universitari a Cassino, sono in ospedale
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCASSINO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...