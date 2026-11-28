WASHINGTON, 28 NOV - La parata del Ringraziamento di Macy's, per la prima volta in 100 anni rinviata giovedì a causa del maltempo, si svolge oggi a New York. L'evento richiama folle di persone nel centro di Manhattan e, per fortuna, le condizioni meteorologiche appaiono decisamente migliori rispetto ai giorni scorsi quando una forte tempesta si è abbattuta sulla costa est degli stato Uniti provocando allagamenti e disagi. Oggi secondo il National Weather Service, il vento soffierà a una velocità media di circa circa 24 km, ma per gli organizzatori i 100 palloni gonfiabili che rappresentano personaggi della cultura americana, non dovrebbero subire problemi.
Al via la parata per il Ringraziamento a Ny, era stata posticipata per maltempo
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