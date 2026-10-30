SANTIAGO DEL CILE, 30 OTT - Prende il via oggi a Santiago del Cile il Forum latinoamericano 2026 della Compagnia delle Opere (Cdo), in programma fino al 1° novembre con il titolo "La forza dell'incontro: esperienze che edificano il bene comune". A condurre i lavori della tre giorni sudamericana sarà il presidente nazionale della Cdo, Andrea Dellabianca. L'iniziativa riunisce imprenditori, professionisti, educatori e rappresentanti di organizzazioni sociali di diversi Paesi, con l'obiettivo di favorire il confronto e sviluppare nuove forme di collaborazione tra imprese, realtà non profit e mondo dell'educazione. Al centro dei lavori ci saranno il rapporto tra impresa e sostenibilità, la centralità della persona, le opportunità e le sfide dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, il ruolo della società civile e i temi della libertà educativa e di insegnamento. In programma anche incontri e occasioni di networking per consolidare relazioni internazionali e individuare nuove prospettive di collaborazione. Il Forum punta a promuovere un'amicizia operativa, capace di tradurre il dialogo in iniziative concrete e di contribuire allo sviluppo economico e sociale. L'appuntamento si inserisce nelle celebrazioni per i 40 anni della Compagnia delle Opere e prosegue il percorso avviato nel 2025 a San Paolo, in Brasile. Tra gli eventi previsti a Santiago figura inoltre una mostra dedicata all'imprenditore argentino Enrique Shaw, testimone di una concezione dell'impresa fondata sulla centralità della persona e sulla responsabilità verso lavoratori e giovani.
Al via in Cile il Forum latinoamericano della Compagnia delle Opere
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