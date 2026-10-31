BELGRADO, 31 OTT - Un palestinese è stato ucciso da un raid aereo israeliano nella zona centrale di Nuseirat, nella Striscia di Gaza, e un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco aereo su Gaza City. Lo rivelano fonti mediche palestiesi citate da Al Jazeera. Quest'ultima ricorda che almeno 1.575 persone sono state uccise dopo l'entrata in vigore, nell'ottobre del 2025, del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
Al Jazeera, 'due palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Gaza'
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