MADRID, 29 NOV - Con lo scrutinio al 60%, il Partito popolare è la prima forza politica in Spagna e ottiene 134 deputati. Insieme ai 50 della forza di estrema destra Vox e ai due di Upn-PP, raggiunge quota 186, dieci oltre la maggioranza assoluta di 176. Il Psoe di Pedro Sanchez scende a 117 seggi.
Al 60% dello spoglio, Pp e Vox a 186 seggi consolidano la maggioranza assoluta
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