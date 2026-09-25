BOLOGNA, 25 SET - Due giovani sono stati vittime di un'aggressione omofoba, nella notte, in centro a Bologna. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, i due, entrambi di 29 anni, che si stavano tenendo per mano, a Porta Mascarella, vicino a un bar, prima sono stati aggrediti verbalmente, con insulti omofobi, poi sono stati aggrediti da un gruppo composto da una ventina di persone, descritti come di origine straniera. Uno dei due giovani, colpito con calci e pugni, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Dopo l'accaduto, la richiesta di aiuto al 112, l'intervento del nucleo radiomobile. Sono in corso indagini per individuare i responsabili.
Aggressione omofoba in centro a Bologna, 2 giovani picchiati da un gruppo
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