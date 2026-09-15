ROMA, 15 SET - I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai pm della Dda, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'ad Francesco Maiolini nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani.
Aggiotaggio, perquisiti presidente e ad della Banca del Fucino
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