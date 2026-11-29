MADRID, 29 NOV - In Spagna la partecipazione alle urne per le elezioni politiche è stata del 45,54% alle 14, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno. Si tratta di una partecipazione superiore di oltre 5 punti percentuali (+5,05%) rispetto a quella registrata alla stessa ora nelle elezioni precedenti del luglio 2023, quando il dato definitivo della giornata elettorale si attestò al 65,59%. Il prossimo dato sull'affluenza verrà diffuso alle 18:00
Affluenza in Spagna al 45,5% alle 14, oltre 5 punti in più rispetto al 2023
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