DUBAI, 18 NOV - La compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Adnoc ha dichiarato che un membro dell'equipaggio risulta disperso dopo che una nave della compagnia è stata colpita la notte precedente nello Stretto di Hormuz. "Tutti gli altri membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza dalla nave. Undici hanno riportato ferite e, dove necessario, stanno ricevendo assistenza medica", ha affermato Adnoc, aggiungendo che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso.
Adnoc, colpita una nostra nave a Hormuz, marinaio disperso
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