PARIGI, 16 SET - Gli avvocati di Gérard Depardieu tenteranno domani di ottenere l'annullamento in appello del rinvio a giudizio dell'attore nel caso dei presunti stupri dell'attrice Charlotte Arnould: è quanto riferiscono fonti giudiziarie citate dall'agenzia France Presse. I nuovi avvocati di Depardieu, 77 anni, presenteranno le loro argomentazioni domani, in occasione di un'udienza a porte chiuse davanti alla corte d'appello di Parigi. Secondo fonti vicine al dossier, la difesa vorrebbe evitare il processo e ottenere il proscioglimento dell'attore.
Accuse di stupro in Francia, Depardieu contesta in appello il suo rinvio a giudizio
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