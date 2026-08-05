WASHINGTON, 05 AGO - Abdul El-Sayed, il neo candidato dem al senato Usa in Michigan, lancia un appello all'unità ai democratici. "In casa si discute, ma fuori serve unità: sono più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono", ha detto El-Sayed, parlando dopo la conquista della nomination.
Abdul El-Sayed ai dem, 'in casa si discute ma fuori serve unità'
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