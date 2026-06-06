A Torino il Pride del ventennale, oltre 150mila sfilano per la città

TORINO, 06 GIU - Il Torino Pride festeggia il ventennale con un'inedito avvio dal Parco del Valentino. Il corteo, partito puntuale poco dopo le 15.30, percorrerà corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello e via Po. L'arrivo, con gli interventi dal palco, sarà in piazza Vittorio Veneto, affacciata sul fiume e sulla collina. In prima fila c'è il sindaco Stefano Lo Russo, affiancato da Vladimir Luxuria. Insieme ad altri manifestanti reggono uno striscione con la scritta 'Venti di lotte' che, spiegano gli organizzatori, allude sia al ventennale, sia ai venti che continuano a dare propulsione alle battaglie degli esponenti Lgbtqia+. Madrina della parata è Ambra Angiolini, accompagnata dalla figlia Jolanda Renga. E' presente anche Chiara Tarantello, fra i coordinatori della manifestazione, che pochi giorni fa è stata vittima di una aggressione omofoba. "Essere qui per me è molto importante - ha sottolineato - a maggior ragione quest'anno, dopo gli insulti e le aggressioni verbali che ho subito. Non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro: vogliamo essere partecipi e visibili". Lo scorso anno i partecipanti sono stati 150 mila, quest'anno il numero potrebbe essere superato. Numerosissimi i giovani e gli studenti, che si muovono fra bandiere arcobaleno, musica, parrucche colorate e abiti sgargianti.