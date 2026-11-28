TAIPEI, 28 NOV - Il candidato alla carica di sindaco di Taipei, Puma Shen, noto per le sue posizioni apertamente critiche nei confronti di Pechino dove risulta ricercato dalle autorità per presunte "attività separatiste", ha ammesso la propria sconfitta al termine delle elezioni locali a Taiwan, contro il suo rivale Chiang Wan-an, membro del Kuomintang (Kmt), partito favorevole a un riavvicinamento con Pechino. Il 44enne Shen sperava di ribaltare l'equilibrio in questa città, considerata da tempo una roccaforte del Kuomintang, e di diventare il primo sindaco del Partito Democratico Progressista (Dpp) a Taipei da quasi 30 anni.
A Taipei il candidato sindaco critico verso Pechino ammette la propria sconfitta
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTAIPEI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...