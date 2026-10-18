ROMA, 18 OTT - Un manifestante nelle proteste a Parigi è stato colto da un malore e, trasportato in ospedale, è poi deceduto. Lo riferisce Bmftv riportando un rapporto della polizia secondo il quale "una persona è morta a seguito di un arresto cardiorespiratorio". Il ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez ha intanto reso noto - riporta l'Afp - che il numero dei fermi nelle proteste è salito a 1.800 persone.
A Parigi 1.800 fermi nelle proteste, un manifestante morto per malore
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