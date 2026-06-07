A Madrid il Papa incontra 220 agostiniani, 'vostra unità sia messaggio al mondo'

MADRID, 07 GIU - Nel pomeriggio di oggi, prima di raggiungere il Movistar Arena per l'Incontro "Tessere reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport", Papa Leone XIV si è riunito con circa 220 Padri agostiniani delle diverse comunità e vari membri della famiglia agostiniana di Spagna. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo il saluto del Superiore provinciale, il Papa ha rivolto ai presenti alcune parole di gratitudine per la possibilità dell'incontro, sottolineando come la comunione e l'unità di cuore tra gli agostiniani possano essere un messaggio al mondo in questo momento storico. Un messaggio da portare ai giovani, come ai 600 mila incontrati a Plaza de Lima la sera di ieri, che testimoniavano le proprie domande e la propria ricerca spirituale. E, citando la presenza delle sorelle di vita contemplativa, il Papa ha sottolineato il valore della loro vocazione, anche per dare senso all'azione sociale, in un tempo in cui si sta perdendo il silenzio e la capacità dell'uomo di entrare nel proprio cuore. Infine, prima di salutarli individualmente, il Papa ha invitato i presenti a pregare insieme il Padre Nostro e impartito loro la sua benedizione.