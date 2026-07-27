ROMA, 27 LUG - Nel mese di luglio l'Ucraina ha registrato il numero più alto di vittime civili nella guerra con la Russia da oltre quattro anni. Lo riporta la Cnn citando dati governativi di Kiev secondo i quali gli attacchi russi di questo mese hanno ucciso almeno 377 civili e ne hanno feriti 2.129, rendendolo il mese più letale della guerra dall'aprile 2022. Gli attacchi a luglio hanno visto l'impiego di un elevato numero di missili balistici, difficili da intercettare, e hanno preso di mira la capitale ucraina, Kiev, in diverse occasioni. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha utilizzato quasi 1.700 droni, più di 1.630 bombe aeree guidate e oltre 50 missili balistici nell'ultima settimana.
A luglio in Ucraina il maggior numero di vittime civili dal 2022
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