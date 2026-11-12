DUBLINO, 12 NOV - Incontro a Dublino tra il presidente Volodymyr Zelensky, gli sherpa degli E4 - Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia - e i rappresentanti della Commissione e del Consiglio Ue. All'incontro farà seguito la riunione tra il presidente ucraino e i due inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, di rientro dal vertice di Mosca con Vladimir Putin.
A Dublino incontro tra Zelensky e gli sherpa dell'Ue degli E4
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