BRINDISI, 23 GIU - Un 54enne è stato investito e ucciso la scorsa notte a Brindisi mentre su un monopattino percorreva un tratto di via Maestri del Lavoro, non distante dalla litoranea. Nulla da fare per l'uomo dopo l'impatto con una Lancia Y, guidata da una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla Polizia stradale. I due mezzi sono stati sequestrati.
A bordo di un monopattino 54enne investito e ucciso da un'auto a Brindisi
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