SAN STINO DI LIVENZA, 24 GIU - Chiara Guerra, la professoressa di San Stino di Livenza (Venezia), di 53 anni, è stata uccisa dal nipote 17enne, reo confesso, con ben 42 coltellate. E' l'esito dell'autopsia, terminata poco fa e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Portogruaro (Venezia). Alla presenza dei carabinieri l'esame è stato effettuato dal medico legale incaricato dalla Procura dei Minori di Trieste, Antonello Cirnelli, e dal consulente indicato dai legali del minorenne, Alberto Furlanetto. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riserbo. L'unico elemento che l'ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale, inferta dietro la nuca. Una sorta di "colpo di grazia" talmente potente da trapassare le vertebre.
17enne uccide la zia, donna fu ammazzata con 42 coltellate
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