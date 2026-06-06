14enne investita da una moto ad Avellino, è grave

AVELLINO, 06 GIU - Una ragazza di 14 anni è stata investita nella tarda serata di ieri ad Avellino da un motociclista nei pressi del terminal di Air Campania. Dopo essere stata trasportata al "Moscati" di Avellino, dove è giunta in codice rosso a causa di diverse fratture in varie parti del corpo, è stato disposto poco dopo l'una della notte scorsa il suo trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli. La giovane, residente a Mercogliano, era insieme ad amici quando è stata investita. L'investitore, un giovane di 25 anni, è rimasto a sua volta ferito: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente.