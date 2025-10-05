Non abbiamo bisogno dei bambini sui binari
Non possiamo insegnare ad occupare i binari, a insultare arbitri ed avversari, a sputare veleno verso chi é più bravo di noi. Per tutto questo i piccoli hanno una vita davanti
- Corteo ProPal, stazione bloccata dai manifestanti - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Le famiglie ad un corteo pacifista e per la pace è una bella immagine. Segno di partecipazione ma anche un messaggio contro la tesi che tutti quelli che manifestano in queste settimane a sostegno della Palestina sono gli stessi che spaccano le vetrine, lanciano sassi e incendiano cassonetti. I violenti rappresentano la minima parte dei cortei anche se purtroppo la più in vista. Però - proprio parlando di immagini - una delle ultime manifestazioni a Brescia ha restituito alcuni scatti che hanno f
