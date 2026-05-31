In questo contesto, che belli i refusi

Tra le note dell’Iphone ho un elenco intitolato «No»: è una lista di parole o costrutti da evitare quando scrivo. Non perché non mi piacciano o perché siano sbagliati. Li ho raccolti negli ultimi due o tre anni, perché ormai gli articoli e i testi scritti con ChatGpt (e simili) li si riconosce subito. «Capace di». «Ben preciso». «Collettivo» e «condiviso». La costruzione «Non... Ma...». «In questo contesto». «In questo scenario». «In un mondo che». I gerundi. E così via, fino alla morale filosofica o leziosa sul finale.