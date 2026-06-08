Comunicato Stampa: The Jazz Sailor: Angelo Gregorio al New European Bauhaus Festival

Bruxelles, giugno 2026. Il 9 giugno ilJazz Sailor Quintet diAngelo Gregorio sale sul palco delNew European Bauhaus Festival 2026, uno degli eventi culturali europei di maggiore rilievo istituzionale e simbolico. La performance è in programma alle 17:45, immediatamente prima della cerimonia ufficiale di apertura delle 18:00, nel suggestivo contesto del Parc du Cinquantenaire e dell'Art & History Museum di Bruxelles.