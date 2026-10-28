Temu sta integrando i test di laboratorio interni nei propri controlli proattivi sui prodotti, a seguito di una valutazione e di un audit indipendenti condotti da Bureau Veritas sui laboratori situati nei magazzini dei partner che gestiscono l’evasione degli ordini per Temu.
Comunicato Stampa: Temu, i laboratori nei magazzini superano la valutazione di Bureau Veritas
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