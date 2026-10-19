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Comunicato Stampa: Sunkiss alla Luxury Hospitality Conference: la protezione solare diventa un servizio per gli hotel


MILANO — Trasformare la protezione solare in un servizio dell’hotel, capace di valorizzare l’esperienza a bordo piscina e in spiaggia. È la proposta che SkinTech Innovations porterà il 23 ottobre alla Luxury Hospitality Conference, al Meliá Milano, presentando agli operatori Sunkiss Booth, la prima cabina automatica per l’applicazione della crema solare.

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