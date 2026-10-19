MILANO — Trasformare la protezione solare in un servizio dell’hotel, capace di valorizzare l’esperienza a bordo piscina e in spiaggia. È la proposta che SkinTech Innovations porterà il 23 ottobre alla Luxury Hospitality Conference, al Meliá Milano, presentando agli operatori Sunkiss Booth, la prima cabina automatica per l’applicazione della crema solare.
Comunicato Stampa: Sunkiss alla Luxury Hospitality Conference: la protezione solare diventa un servizio per gli hotel
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