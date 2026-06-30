Comunicato Stampa: “Soli nella tempesta”, la poesia di Andrea Messori tra ferita, musica e rinascita

Lapoesia, quando non si limita a decorare il dolore ma prova ad abitarlo, diventa unaforma di orientamento. Non offre mappe semplici, non promette salvezze immediate, non addolcisce ciò che brucia: semmai accende una piccola luce dentro il disordine, costringe a fermarsi, a respirare, a riconoscere che anche lo smarrimento possiede una sua lingua."Soli nella tempesta"diAndrea Messori, pubblicato dalGruppo Albatros Il Filo, nasce precisamente da questa tensione. La raccolta si presenta come un itinerario lirico attraverso le zone più esposte dell’interiorità:il desiderio, la perdita, il rimorso, la memoria, il bisogno di contatto, la difficoltà di restare in piediquando la vita sembra diventare una somma di assenze. Il titolo è già una dichiarazione di poetica. Non indica soltanto una condizione di isolamento, ma un’esperienza più complessa: essere soli mentre tutto intorno si agita, mentre dentro si muovono tempeste emotive, mentre il mondo continua a chiedere lucidità anche quando l’anima procede per fratture.
La struttura della silloge non segue un andamento narrativo tradizionale, eppure possiede una traiettoria riconoscibile. Si apre con"Ballando note", testo fortemente musicale, urbano, quasi cinematografico, e si chiude con"Universo in dono", dove l’intimità si allarga fino a diventare immagine cosmica. Tra questi due estremi si dispiega una sequenza di poesie autonome ma legate da un medesimo movimento: dalla notte alla luce, dalla ferita alla possibilità di nominarla, dalla disillusione alla ricerca di una forma nuova di presenza. Messori non costruisce una storia lineare; costruisce piuttosto un paesaggio emotivo, fatto di ritorni, eco, immagini ricorrenti, improvvise accensioni sensoriali.
Il filo conduttore della raccolta è latensione tra solitudine e desiderio di relazione. L’io poetico appare spesso esposto, inquieto, attraversato da un dialogo con un “tu” che cambia volto: una figura amata, una presenza perduta, una creatura fragile, un fratello, una città, forse persino una parte di sé. Lasolitudine, dunque, non è mutismo, bensì una stanza abitata da voci. Nei testi di Messori il dolore è una materia instabile, da interrogare, da attraversare, talvolta da trasformare in ritmo.
I temi principali della silloge appartengono alla grande tradizione della poesia lirica, ma vengono restituiti con un linguaggio immediato e riconoscibile. L’amoreè presenza che illumina e insieme mancanza che consuma; lamalinconiadiventa creatura ambigua, nemica e compagna; ilcorpoè luogo di desiderio, memoria, intuizione; lanostalgianon riguarda soltanto ciò che è stato, ma anche ciò che avrebbe potuto essere. Accanto a questi nuclei, emerge con forza il tema dellasopravvivenza emotiva. In alcune poesie la fatica del vivere assume i contorni dell’apatia, dell’ansia, del rimorso, del senso di colpa; eppure la scrittura cerca sempre un gesto minimo da cui ripartire. Non una soluzione, ma una postura. Non una vittoria clamorosa, ma la possibilità di continuare.
Lasimbologiadel libro è ricca e coerente. Latempestarappresenta il conflitto interiore, il disordine dei sentimenti, la violenza delle separazioni e dei ritorni.Il mare e l’oceanoevocano profondità, perdita, rinascita, vastità emotiva. Lalucecompare come apparizione, breccia, chiarore improvviso; la notteè il luogo del desiderio e della confessione. Ilrespiro, infine, diventa uno dei simboli più importanti della raccolta: la misura elementare dell’esistenza, il gesto minimo che permette di non cedere.
Comunicato Stampa: “Soli nella tempesta”, la poesia di Andrea Messori tra ferita, musica e rinascita
Lapoesia, quando non si limita a decorare il dolore ma prova ad abitarlo, diventa unaforma di orientamento. Non offre mappe semplici, non promette salvezze immediate, non addolcisce ciò che brucia: semmai accende una piccola luce dentro il disordine, costringe a fermarsi, a respirare, a riconoscere che anche lo smarrimento possiede una sua lingua."Soli nella tempesta"diAndrea Messori, pubblicato dalGruppo Albatros Il Filo, nasce precisamente da questa tensione. La raccolta si presenta come un itinerario lirico attraverso le zone più esposte dell’interiorità:il desiderio, la perdita, il rimorso, la memoria, il bisogno di contatto, la difficoltà di restare in piediquando la vita sembra diventare una somma di assenze. Il titolo è già una dichiarazione di poetica. Non indica soltanto una condizione di isolamento, ma un’esperienza più complessa: essere soli mentre tutto intorno si agita, mentre dentro si muovono tempeste emotive, mentre il mondo continua a chiedere lucidità anche quando l’anima procede per fratture.
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