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Comunicato Stampa: ShippyPro integra Temu per aiutare i venditori europei a cogliere nuove opportunità di vendita

ShippyPro, la piattaforma per le spedizioni basata su IA progettata per il commercio globale, ha annunciato oggi la propria integrazione con Temu, il marketplace globale di e-commerce. La partnership permette ai clienti globali di ShippyPro di gestire ordini ed evadere le spedizioni su Temu — tutto dall'interno della piattaforma ShippyPro che già utilizzano ogni giorno.

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