ShippyPro, la piattaforma per le spedizioni basata su IA progettata per il commercio globale, ha annunciato oggi la propria integrazione con Temu, il marketplace globale di e-commerce. La partnership permette ai clienti globali di ShippyPro di gestire ordini ed evadere le spedizioni su Temu — tutto dall'interno della piattaforma ShippyPro che già utilizzano ogni giorno.
Comunicato Stampa: ShippyPro integra Temu per aiutare i venditori europei a cogliere nuove opportunità di vendita
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