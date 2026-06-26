MODENA — È stata scoperta Pietra ALMA, un monolite di origine geologica antichissima che porta con sé una storia iniziata circa 176 milioni di anni fa, nel Giurassico Medio, quando la configurazione del pianeta era profondamente diversa da quella attuale e le terre dell’Anatolia si trovavano immerse nel grande scenario naturale dell’oceano Tetide.
Non una semplice pietra, ma una testimonianza fisica del tempo. ALMA si presenta come una materia rara, formata da processi naturali lunghissimi, in cui il rapporto tra sedimenti, acqua, pressione, clima e trasformazioni geologiche ha dato origine a una struttura minerale irripetibile.
Comunicato Stampa: Scoperta Pietra ALMA, il monolite che racconta 176 milioni di anni di storia della Terra
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