Milano, 23 giugno 2026– Immagina di non dover mai più passare l'aspirapolvere o lavare i pavimenti dopo una lunga giornata di lavoro. Oggi, in occasione del Prime Day, questo desiderio diventa realtà alla portata di tutti. Narwal definisce i nuovi standard del benessere domestico e lancia una campagna di sconti straordinari su tutta la sua gamma di robot intelligenti, con ribassi fino a €1.000.
Non si tratta solo di tecnologia per appassionati, ma di una svolta quotidiana per chiunque desideri una casa impeccabile senza muovere un dito. La promozione è attiva da oggi e fino al 26 giugno sia su Amazon che sullo store ufficiale del brand.
Comunicato Stampa: Rivoluzione tra le mura di casa: Narwal abbatte i prezzi fino a €1.000 per il Prime Day
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