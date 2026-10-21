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Comunicato Stampa: Risparmiare sull’abbonamento Crunchyroll Mega Fan annuale: prezzi e offerte

Risparmiare sull’abbonamento Crunchyroll Mega Fan annuale è possibile in tre modi: scegliere la formula annuale invece di quella mensile, capire se serve davvero il Mega Fan rispetto al piano Fan e affidarsi a rivenditori digitali che propongono 12 mesi a un prezzo inferiore al listino. Con gli ultimi aggiornamenti dei prezzi, la differenza tra pagare mese per mese e pagare una volta l’anno è diventata ancora più marcata.

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