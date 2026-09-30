(Arv) Venezia, 30 settembre 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha acquisito oggi informazioni in ordine agli sviluppi intervenuti con riferimento alla situazione dell’Azienda Ulss 8 Berica. Nello specifico, l’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha illustrato la situazione che ha riscontrato a seguito degli incontri avuti con la Direzione generale dell’Ulss n. 8 e con i Direttori di Dipartimento.
Comunicato Stampa: Quinta commissione acquisisce informazioni su situazione Azienda Ulss 8 Berica
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