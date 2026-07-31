Pubblicare un libro in Italia costa da5.000 a 50.000 euro, a seconda del modello editoriale scelto. E il percorso in apparenza gratuito, quello con la grande casa editrice tradizionale, per un imprenditore o un professionista può tradursi in unobbligo di acquisto fino a 1.000 copie, pari a circa20.000 euro. Sono i dati principali dell'analisi condotta daBruno Editore prima casa editrice italiana specializzata in ebook, che risponde con cifre verificate a una delle domande più cercate dagli aspiranti autori:quanto costa pubblicare un libro.
Comunicato Stampa: Quanto Costa Pubblicare un Libro in Italia: l'analisi sui costi reali di 3 modelli editoriali
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...