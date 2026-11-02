Nei primi nove mesi del 2026 il mercato del credito conferma alcuni trend emergenti e ne accelera altri: cresce il peso della Generazione Z, aumentano le richieste legate alla liquidità, alla mobilità e alla formazione, mentre arretra il consolidamento debiti.
Comunicato Stampa: Prestiti, cambiano le esigenze degli italiani: crescono richieste di liquidità e peso della GenZ
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