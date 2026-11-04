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Comunicato Stampa: Presentato il cortometraggio ‘As the Sea’, uno dei progetti più significativi del cinema sociale


Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica) ha presentato ‘As the Sea’, un cortometraggio del regista noalese Andrea Corazza, incentrato sul tema dell'affettività nella disabilità. Uno dei progetti più significativi del cinema sociale italiano, che sta rappresentando l’Italia e il Veneto in festival e manifestazioni cinematografiche di rilievo mondiale, contribuendo alla valorizzazione culturale e artistica della Regione. 

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