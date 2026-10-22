Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Anna Maria Bigon (Pd) ha presentato il libro di Renzo Perina “Povegliano Veronese 1940-1946. Dalla tragedia della guerra ad un nuovo orizzonte di speranza e libertà”, dialogando con l’autore e con lo storico e ricercatore Silvano Lugoboni.
Comunicato Stampa: ‘Povegliano Veronese 1940-1946. Dalla tragedia della guerra a nuovo orizzonte di speranza e libertà"
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