Sono circa 1600 i giovani studenti provenienti da 14 Paesi e in rappresentanza di 53 diversi atenei attesi a Varano de’ Melegari per la XXI edizione della Formula SAE Italy, organizzata dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) come evento educational per un confronto in una sfida tecnico-sportiva di rilievo internazionale. La manifestazione (nata nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers) punta a valorizzare le competenze maturate dagli studenti e permette loro di sperimentare le dinamiche del lavoro in squadra. I team delle varie università scendono in pista dal 2 al 6 settembre con le proprie vetture suddivise in quattro classi. La più numerosa è la 1EV per quelle a propulsione elettrica, poi la 1CV con motori a combustione interna, quindi la 1DV con le auto “driverless e infine la Classe 3 per la presentazione dei progetti senza prototipi marcianti.
Comunicato Stampa: PASSATO, PRESENTE E FUTURO SCENDONO IN PISTA CON ANFIA E ASI
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