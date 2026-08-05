(ARV) Venezia, 5 agosto 2026
“Ho avuto modo di conoscere da vicino Firmino Vettori, non soltanto per la sua opera di grande amministratore, ma soprattutto per le sue qualità umane. Se ne va una persona autentica, determinata, innamorata della sua gente, della sua comunità e della sua terra. Un uomo che ha sempre amministrato con il cuore, seguendo personalmente i problemi dei cittadini e cercando, in ogni circostanza, di dare risposte concrete.”
Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricorda Firmino Vettori, sindaco di Gorgo al Monticano, scomparso all’età di 66 anni.
“Abbiamo condiviso anche momenti difficili e drammatici – ricorda il Presidente Zaia – come quelli seguiti al terribile massacro dei coniugi Pellicciardi, una tragedia che sconvolse Gorgo al Monticano e l’intero Veneto. In quei giorni Firmino seppe essere un sindaco coraggioso, presente, vicino alla famiglia colpita e alla sua comunità. Non si sottrasse mai alle proprie responsabilità e affrontò quella prova con forza, umanità e grande senso delle istituzioni.”
“Firmino Vettori è stato uno di quegli amministratori che lasciano un segno profondo e che non si dimenticano – sottolinea Zaia – Di lui ricorderò la determinazione, la forza di volontà, la tenacia e, soprattutto, la schiena dritta di una persona onesta, che ha sempre guardato avanti e ha agito avendo come unico riferimento l’interesse della sua comunità. Per lui, amministrare non era occupare un ruolo, ma mettersi al servizio del proprio popolo.”
“A nome mio e dell’intero Consiglio regionale del Veneto esprimo le più sincere condoglianze e la mia vicinanza alla moglie, ai figli, ai nipoti, a tutti i suoi familiari e all’intera comunità di Gorgo al Monticano. A ciascuno di loro rivolgo un grande e affettuoso abbraccio.”, conclude il Presidente dell’Assemblea legislativa veneta, Luca Zaia.
Comunicato Stampa: Morte Firmino Vettori
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