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Comunicato Stampa: Mobilità, gli italiani non rinunciano all’auto, ma rinviano l’acquisto: oggi servono 11 stipendi

Gli italiani continuano ad avere bisogno dell’auto, ma acquistare una vettura nuova è sempre più difficile. Oggi servono mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un’auto, contro le 5 necessarie nel 2000. Una dinamica che fotografa un fenomeno sempre più evidente: mentre l’auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola progressivamente in un bene meno accessibile per una parte crescente delle famiglie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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