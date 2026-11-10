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Comunicato Stampa: Lorenza Cremonini lancia il Bestseller “Libera Di Investire”

Milano, 10.11.2026 – Molte donne non considerano l’investimento immobiliare un’opzione praticabile. I freni ricorrenti sono due: la sensazione di non essere ancora pronte e la convinzione di non avere capitale sufficiente. A questi si aggiunge l’idea errata che il settore sia riservato solo a chi dispone già di grandi risorse.

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