Milano, 10.11.2026 – Molte donne non considerano l’investimento immobiliare un’opzione praticabile. I freni ricorrenti sono due: la sensazione di non essere ancora pronte e la convinzione di non avere capitale sufficiente. A questi si aggiunge l’idea errata che il settore sia riservato solo a chi dispone già di grandi risorse.
Comunicato Stampa: Lorenza Cremonini lancia il Bestseller “Libera Di Investire”
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...