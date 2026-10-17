Comunicato Stampa: Longevity Valley, il Consorzio Industriale al fianco degli investimenti internazionali

Il progetto Longevity Valley, presentato presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, punta a realizzare nel Lazio un campus internazionale dedicato alla scienza della longevità, alla medicina preventiva e alle tecnologie avanzate. Un’iniziativa che mira a rafforzare l’attrattività del territorio e a favorire nuovi investimenti nei settori delle biotecnologie e delle deep-tech.
Un progetto seguito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri (CAIE), in stretto raccordo con la Regione Lazio.
«La presentazione di Longevity Valley rappresenta un segnale importante per il Lazio e per la sua capacità di proporsi come territorio competitivo nell’attrazione di investimenti ad alto contenuto tecnologico – ha affermato il commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini – La prospettiva di sviluppare un campus internazionale dedicato alle biotecnologie, all’intelligenza artificiale e alla medicina preventiva conferma il valore di una strategia che punta a mettere in relazione ricerca scientifica, innovazione e attività produttive. Sono ambiti nei quali la disponibilità di competenze, infrastrutture e condizioni favorevoli all’insediamento delle imprese può fare la differenza, generando nuove opportunità di crescita per il territorio. Perché un investimento di questa portata possa tradursi in risultati concreti, è fondamentale accompagnare gli investitori lungo tutte le fasi del percorso, dalla valutazione delle opportunità localizzative alla conoscenza del contesto produttivo, fino all’individuazione delle condizioni necessarie per realizzare nuovi insediamenti. È in questa direzione che si colloca il lavoro del Consorzio Industriale del Lazio, in raccordo con la Regione e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti. Attraverso il contact point per le imprese e gli investitori, intendiamo offrire un riferimento operativo capace di facilitare il dialogo con il territorio, fornire informazioni sulle aree disponibili e supportare gli interlocutori nell’orientamento tra procedure e opportunità. La competitività di un territorio, infatti, non si misura soltanto nella capacità di attrarre l’interesse degli investitori, ma anche nella possibilità di accompagnare i progetti con strumenti e servizi adeguati. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire queste condizioni, valorizzando il patrimonio di aree produttive del Lazio e favorendo l’incontro tra le esigenze delle imprese e le opportunità offerte dal sistema industriale regionale. Progetti come Longevity Valley possono rappresentare un’occasione per consolidare questa prospettiva, rafforzando le connessioni tra ricerca, innovazione e industria e creando le premesse per nuova occupazione qualificata e per una crescita duratura del sistema economico regionale».
Comunicato Stampa: Longevity Valley, il Consorzio Industriale al fianco degli investimenti internazionali
Il progetto Longevity Valley, presentato presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, punta a realizzare nel Lazio un campus internazionale dedicato alla scienza della longevità, alla medicina preventiva e alle tecnologie avanzate. Un’iniziativa che mira a rafforzare l’attrattività del territorio e a favorire nuovi investimenti nei settori delle biotecnologie e delle deep-tech.
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