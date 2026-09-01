VENEZIA — Dopo la scoperta di Pietra ALMA e la nascita di Lithos Atelier, il progetto del Gruppo Traettino compie un nuovo passo e sceglie per la prima volta la scena internazionale del cinema. Il 12 settembre, in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Lithos Atelier sarà presente alla Terrazza Biennale, location ufficiale del Festival sul Lido di Venezia, con una selezione esclusiva di edizioni one-off in scala di Pietra ALMA.
Comunicato Stampa: Lithos Atelier e Pietra ALMA protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia
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