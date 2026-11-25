Una nuova ricerca condotta da WPI Economics per la Open Cloud Coalition stima che i clienti italiani sostengano 17 milioni di euro al mese in costi aggiuntivi per le licenze software quando utilizzano fornitori di servizi cloud concorrenti di Microsoft.
Comunicato Stampa: Le pratiche di licensing cloud di Microsoft costano alle imprese italiane circa 202 milioni di euro
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