Cosenza, 9 ottobre 2026 – Per la prima volta in Italia, una Camera di Commercio ospita un’iniziativa dedicata a portare la ricerca fuori dall’università, mettendola in relazione diretta con le imprese e la Pubblica Amministrazione. È il significato della giornata di studio “La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione”, realizzata dallaCamera di Commercio di Cosenzain collaborazione conl’Università della Calabria, con l’obiettivo di trasformare conoscenze e competenze in opportunità concrete di sviluppo per il territorio.
Comunicato Stampa: La ricerca esce dall’università e incontra imprese e Pubblica Amministrazione in Camera di Commercio
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